stormysoul

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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Работа выполняется отлично и без задержек. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Сергей прекрасно объясняет суть работы, всегда поможет, если что-то непонятно. Оплата своевременная. Буду рада продолжению сотрудничества.
$2
10 баллов
12 лет назад
Лена, спасибо за работу. Доволен результатом и внимательным отношением к задаче. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Антон очень порядочный и внимательный человек, все договоренности были соблюдены. Буду рада продолжать сотрудничество. Спасибо за быструю оплату.
$10
10 баллов
12 лет назад
Елена хорошо выполнила поставленную задачу, за что ей большое спасибо. Результатом доволен - все четко, быстро, аккуратно.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Понятное задание, и незамедлительные ответы на возникающие вопросы по ходу работы. Быстая оплата, причем даже больше, чем договаривались. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$5
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Выполнила в срок, текст хорошо оптимизирован. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рада сотрудничеству с Максимом. Все договоренности были соблюдены. Замечательный заказчик!