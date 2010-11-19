stormysoul

Елена stormysoul

 
36 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
SergeyStogov
Сергей 
31 годБолгария
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Разместить статьи на бесплатных площадках (не ГС)
Работа выполняется отлично и без задержек. Спасибо за сотрудничество
Сергей прекрасно объясняет суть работы, всегда поможет, если что-то непонятно. Оплата своевременная. Буду рада продолжению сотрудничества.
Ответный отзыв
ant40in
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Тематический копипаст
Лена, спасибо за работу. Доволен результатом и внимательным отношением к задаче. Будем продолжать сотрудничать.
Антон очень порядочный и внимательный человек, все договоренности были соблюдены. Буду рада продолжать сотрудничество. Спасибо за быструю оплату.
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wesert
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Наполнить сайт однотипным контентом
Елена хорошо выполнила поставленную задачу, за что ей большое спасибо. Результатом доволен - все четко, быстро, аккуратно.
Прекрасный заказчик! Понятное задание, и незамедлительные ответы на возникающие вопросы по ходу работы. Быстая оплата, причем даже больше, чем договаривались. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Cartman
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Текст на главную страницу. Пластиковые окна.
Отличный исполнитель. Выполнила в срок, текст хорошо оптимизирован. Рекомендую!
Очень рада сотрудничеству с Максимом. Все договоренности были соблюдены. Замечательный заказчик!
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