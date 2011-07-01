Добавление товаров в Virtuemart по списку.

Требуется 3-4 человека для наполнения магазина детских и спортивных товаров.

Предоставляем список товаров.

Ваша задача:

1. Написать или найти и переписать краткое (200-250 знаков) и полное описание товара (300-500 знаков).

2. В полном описании выделить ключевые слова.

3. Вставить технические данные о товаре в виде таблицы. (Цвета и размеры таблиц прописывать не придётся. Всё уже задано классом).

4. Найти фотки товара и добавить их. (Если они более 100 кб., то в фотошопе сохранить для web с весом картинки до 100 кб.)

5. Прописать тэги - кейворды и description к товарам в соответствующие поля.

От Вас:

Опыт работы с Virtuemart.

Умение писать хорошие продающие тексты к товарам.

Умение НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ визуальным редактором (Знание HTML обязательно).

Норма по добавлению - от 30 товаров в неделю.

Оплата - 50 руб. за товар. После проверки и правки найденных ошибок.

Оплата наличными для жителей москвы и в webmoney для других регионов (городов,стран).

p.s. Все страницы проверяются на уникальность текстов, его количество и качество оформления.

p.p.s. Если Вы способны добавить 100 товаров в сутки - Вы нам не подойдёте. Для нас важно качество.

Пришлите в личку номер мобильного для связи и e-mail для заданий и прайсов.