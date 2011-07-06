Работа с туристическими отзывами и форумами

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами копипастом. Есть исходный сайт, скопировать оттуда название, цену * на наш коэффициент, описание, проставить размеры, производителя, 3 фотографии. Вставить эти данные в соответствующие разделы нашего магазина. Порядка 300 позиций. Ваши цены за одну позицию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с клиентскими (не b2b) туристическими отзывами. Участие в обсуждениях на тур. форумах, вопросах/ответах. Основные ресурсы - туры, отзыв, айда, топхотелс, вотпуск, туризм, турхит, травел.маил.ру и др. Вы регистрируетесь на данных ресурсах и размещаете сообщения. Оплата по факту размещения. 30р за 1 сообщение до 500 знаков. Сообщений будут сотни.
Обязательно: опыт работы, разные исполнители, плавающий IP.
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