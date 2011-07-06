Работа с туристическими отзывами и форумами

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок215 просмотров
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Работа с клиентскими (не b2b) туристическими отзывами. Участие в обсуждениях на тур. форумах, вопросах/ответах. Основные ресурсы - туры, отзыв, айда, топхотелс, вотпуск, туризм, турхит, травел.маил.ру и др. Вы регистрируетесь на данных ресурсах и размещаете сообщения. Оплата по факту размещения. 30р за 1 сообщение до 500 знаков. Сообщений будут сотни.

Обязательно: опыт работы, разные исполнители, плавающий IP.

12 лет назад
mtravel
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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