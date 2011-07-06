Контент для интернет-магазина

В магазин детской одежды сделанном на Shop-Script надо выставить новую коллекцию. Есть прайс-лист от поставщиков, схематичные изображения товаров, надо создать новые разделы на сайте и добавить туда товары. При этом разобраться по картинке к какому разделу относится данный товар (есть разделение на мальчиков-девочек). Всего 350 товаров. Плюс обработать схематичные изображения товара к каждой позиции и выставить на сайт. Описания делать не надо.