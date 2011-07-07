Размещение рекламы на форумах

Здравствуйте, ищу исполнителя, который умеет размещать рекламу на форумах так чтобы ее потом не удаляли. В посте должны быть анкоры, список предоставлю исполнителю. Рекламировать надо http://nazivka.com/. Каждый пост должен быть красивым и развернутым, на каждом форуме разный, или хотя бы немного измененный. Есть заказ на 200 позиций. Но пока надо только 20, чтобы я посмотрел качество...Цена одного поста 5р.