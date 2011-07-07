Наполнить сайт инфой (копипаст)

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок252 просмотра
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Здравствуйте,необходимо перенести один раздел с сайта (раздел прай лист и все его товары) на www.cms14.prgmm.ru.

Сроки: сегодня до вечера.

Жду Ваших предложений по стоимости.

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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