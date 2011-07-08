Добавить на сайт готовые статьи

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Есть ряд статей (в районе 60 штук), их необходимо добавить на сайт. Статьи готовы, лежат в ворде. К большей части статей есть список ключевых слов. Что требуется на выходе:

1) добавление всех статей через систему управления, заполнение title, keywords, description (там где нет).

2) в каждой статье должна стоять ссылка на главную страницу сайта с ключевым словом из списка (список дам).

3) внутренняя перелинковка – на каждую статью должна хотя бы один раз сослаться другая статья, в каждой статье должна быть минимум 1 внутренняя ссылка (кроме ссылки на главную страницу).

4) добавить маленькую картинку к статье (практически ко всем статья есть).

Работа должна быть сделана СЕГОДНЯ до вечера. Определю исполнителя в 13.00 по Москве. Сразу пишите свою цену.

12 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
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