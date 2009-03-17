Продвинуть сайт в ТОП10

Нужен опытный SEO-оптимизатор для продвижения нескольких сайтов в ТОП10. Только белые методы. Важна не столько цена, сколько быстрый и стабильный результат. По этому просьба - немного о себе, почему выбрать нужно именно вас, для сравнения цена за продвижение по запросу "РОК" из нуля в топ10, контактная аська и e-mail. Спасибо.