SergiO_nsk

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Отзывы фрилансеров
$1500
10 баллов
16 лет назад
Адеквантый человек. не теребит ежедневными отчетами, Корректировки вносит в пределах разумного.
Ответный отзыв
Приятно работать. Проект ещё не закончен, а результаты уже выше ожидаемых. Грамотный обоснованный подход. Мне, ничего не понимающему в продвижении, вполне ясно что и зачем делается, за что происходит оплата. Спасибо!