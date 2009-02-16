SergiO_nsk

Сергей SergiO_nsk

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание флеш-баннера и дизайна для презентации

    Задание в общем следующее. Есть презентация в PowerPoint. Её нужно перенести на флешь, при этом сделать поинтереснее. Интереснее - значит придумать несложное оформление (шаблон) с использованием флеш (что-то светится, переливается... В общем, не статичная картинка), ...

    PowerPoint
    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на WordPress. Шаблонный.

    Нужен сайт на WordPress, шаблонный. Чтоб в него можно было добавить свою шапку (картинку), логотип, слоган, название. Если у вас есть какие-то готовые работы или шаблоны хорошего качества, напишите пожалуйста ссылки по которым можно ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • WordPress - настройка тем, верстка

    Набираем команду для долгосрочной работы. Заказов много, работа пока сдельная, оплата достойная, возможен переход на оклад. Сейчас требуются: Настройщики тем под WordPress (+Верстка дизайнов) Желателен человек с опытом работы именно на ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвинуть сайт в ТОП10

    $500

    Нужен опытный SEO-оптимизатор для продвижения нескольких сайтов в ТОП10. Только белые методы. Важна не столько цена, сколько быстрый и стабильный результат. По этому просьба - немного о себе, почему выбрать нужно именно вас, для сравнения ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1500
10 баллов
16 лет назад
Продвинуть сайт в ТОП10
Адеквантый человек. не теребит ежедневными отчетами, Корректировки вносит в пределах разумного.
Приятно работать. Проект ещё не закончен, а результаты уже выше ожидаемых. Грамотный обоснованный подход. Мне, ничего не понимающему в продвижении, вполне ясно что и зачем делается, за что происходит оплата. Спасибо!
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