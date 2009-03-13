Увеличение seo-параметров сайта, посещаемости

Интернет сайту www.info-polimer.ru требуется "интернет продвижение".

Обьясню ситуацию. Сейчас на контекстную рекламу по 15-20 запросам (не самым популярным) тратится порядка 15 000 рублей в месяц. При этом количество уникальных поситителей не превышает 30 человек в сутки.

Подобная реклама обходится довольно дорого, всвязи с чем было принято решение сократить рекламный бюджет директа до 7500 рублей, а вторые 7500 рублей в месяц будут выделяться на продвижение сайта по следующим поисковым запросам:

-армированная плёнка

-плёнка для парников

-укрывной материал

-ограждение сроительных лесов

-стрэн

-стрен

-полимерные сетки

Готов выслушать предложения, желательно в ICQ 450631070