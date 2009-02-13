Продвижение новой партнерской программы

Требуется человек (или несколько) дял выполнения работ по продвижению партнерской программы http://7partnerov.ru

Требуются нестандартные методы вплоть до ручной переписки с владельцами сайтов с большой посещаемостью и продвижением на профессиональных форумах. Оплачиваем Ваши услуги пожизненно 15% от доходов этих партнеров.

Выглядит почти как привлечение рефералов по вашей ссылке, однако по договоренности добавим к "привлеченным вами" всех, с кем сможете договориться по доменам, с котоырми будете вести переписку.

Число партнеров толкьо начинает увеличиваться, соответственно Вы можете найти много сайтов, с большйо посещаемостью и обеспечить себя большим доходом в будущем.