Требуются линк менеджеры для обмена ссылками. тип обмена – прямой, однолинк. тема – автострахование и около тематика, а так же парфюмерия и косметика оплата после предоставления и проверки отчета все условия обмена и оплаты в прикрепленном файле. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется составить семантическое ядро по тематике "недвижимость за рубежом":
- типы недвижимости - дома, апартаменты, виллы, коттеджи, квартиры, офисы, магазины, готовый бизнес, земельные участки, земля и др. синонимы;
+ общие запросы от "зарубежная недвижимость/ недвижимость за рубежом"
Обязательно пробить вот эти запросы, а так же всё, что идёт от них по нисходящей частотности:
Недвижимость Испания
купить Испания
Дом Испания
Коттедж Испания
Вилла Испания
Апартаменты Испания
Квартира Испания
Офис Испания
Земля Испания
бизнес Испания
Недвижимость Египет
купить Египет
Дом Египет
Коттедж Египет
Вилла Египет
Апартаменты Египет
Квартира Египет
Офис Египет
Земля Египет
бизнес Египет
Недвижимость Болгария
купить Болгария
Дом Болгария
Коттедж Болгария
Вилла Болгария
Апартаменты Болгария
Квартира Болгария
Офис Болгария
Земля Болгария
бизнес Болгария
Недвижимость Черногория
купить Черногория
Дом Черногория
Коттедж Черногория
Вилла Черногория
Апартаменты Черногория
Квартира Черногория
Офис Черногория
Земля Черногория
бизнес Черногория
Недвижимость Хорватия
купить Хорватия
Дом Хорватия
Коттедж Хорватия
Вилла Хорватия
Апартаменты Хорватия
Квартира Хорватия
Офис Хорватия
Земля Хорватия
бизнес Хорватия
Регион - Москва и область.
Только wordstat.yandex.ru
Примеры: недвижимость болгарии 14195; квартиры болгария 1694; апартаменты болгарии 1156;
Нужны ВСЕ запросы, которые сможете найти по статистике Яндекса с указанными выше условиями.
Вывод результатов - в Excel таблице. Столбцы: Запрос {} Показов в месяц
Предложения указывайте в тендере, полностью.
Сроки, стоимость, объём.
Срок работ - до недели.
P.S. В личку не пишите. Только тут указывайте!!! Есть Скайп.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Первые места в гугле, яндексе. Пердлагайте сроки и ценуПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, ru-домен 2го уровня. Задача: прогнать его по максимуму досок и форумов. Оптимально для этого подходит Хрумер. Пишите цену, сроки, ваши преимущества. Просьба в личку не писать, предложения скрыты от других.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется продвижение сайта. сайт игровой тематики Бюджет до 3000 руб\месяц Прошу писать результат который будет достигнут и сроки. Интересно долговременное сотрудничество, с последующим увеличением бюджета.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть группа сайтов, необходимо поднять тИЦ. Для начала дадим один сайт, результаты устроют, будем работать более тесно и не с одним сайтом =) Оплата по факту. Естественно, тИЦ нужен не на один ап. Методы только белые и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать регистрацию на 50 доскахПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть сайт работной тематики. ТИц меньше 500, необходимо поднять его на 200-400 пунктов. Интересует наращивание ТИц путем тематического обмена, размещением постоянных ссылок. Временные ссылки (sape и прочее) не принимаются. По выполнению работы требуется отчет ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Тематика - работный сайт, оплата по факту размещения. Жду предложения по ценам и срокам - заявки скрытые от других участников.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Здравствуйте! необходимо продвижение интернет-магазина www.bud-line.com.ua Сейчас посещаемость около 200 человек в день. Хотелось бы для начала в течении месяца приблизить цифру к 400. Сейчас 60% источников траффика - платные каталоги. 25% - прямой переход и 15% - ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо вывести сайт в 10 ТОП в основных поисковиках. Сайт не новый. Домену больше полуторогода, сайту где-то 8 мес. Непосредсвенно о сайте: URL - http://yborkalux.ru/ Цель: вывод в 10 по 90 % слов, в 20 по всем. ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт15 лет назад