Требуется составить семантическое ядро по тематике "недвижимость за рубежом":

- типы недвижимости - дома, апартаменты, виллы, коттеджи, квартиры, офисы, магазины, готовый бизнес, земельные участки, земля и др. синонимы;

+ общие запросы от "зарубежная недвижимость/ недвижимость за рубежом"

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Недвижимость Испания

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Недвижимость Египет

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Дом Египет

Коттедж Египет

Вилла Египет

Апартаменты Египет

Квартира Египет

Офис Египет

Земля Египет

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Недвижимость Болгария

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Дом Болгария

Коттедж Болгария

Вилла Болгария

Апартаменты Болгария

Квартира Болгария

Офис Болгария

Земля Болгария

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Недвижимость Черногория

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Дом Черногория

Коттедж Черногория

Вилла Черногория

Апартаменты Черногория

Квартира Черногория

Офис Черногория

Земля Черногория

бизнес Черногория

Недвижимость Хорватия

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Дом Хорватия

Коттедж Хорватия

Вилла Хорватия

Апартаменты Хорватия

Квартира Хорватия

Офис Хорватия

Земля Хорватия

бизнес Хорватия

Регион - Москва и область.

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Примеры: недвижимость болгарии 14195; квартиры болгария 1694; апартаменты болгарии 1156;

Нужны ВСЕ запросы, которые сможете найти по статистике Яндекса с указанными выше условиями.

Вывод результатов - в Excel таблице. Столбцы: Запрос {} Показов в месяц

Предложения указывайте в тендере, полностью.

Сроки, стоимость, объём.

Срок работ - до недели.

P.S. В личку не пишите. Только тут указывайте!!! Есть Скайп.