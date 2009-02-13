Прогнать сайт Хрумером

Требуется продвижение сайта. сайт игровой тематики Бюджет до 3000 руб\месяц Прошу писать результат который будет достигнут и сроки. Интересно долговременное сотрудничество, с последующим увеличением бюджета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, ru-домен 2го уровня.
Задача: прогнать его по максимуму досок и форумов.
Оптимально для этого подходит Хрумер.
Пишите цену, сроки, ваши преимущества.
Просьба в личку не писать, предложения скрыты от других.
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