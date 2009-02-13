ТОП-5 яндекса. Недвижимость.

Требуются линк менеджеры для обмена ссылками. тип обмена – прямой, однолинк. тема – автострахование и около тематика, а так же парфюмерия и косметика оплата после предоставления и проверки отчета все условия обмена и оплаты в прикрепленном файле. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует ТОП-5 яндекса.
Сайт на битрикс, конкретный раздел (это каталог по Москве): http://www.tretyakoff-realty.ru/catalog/commerce_realty/moscow/
Запросы (цифры - количество показов по запросу):
купить офис 1163
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снять офис москва 661
аренда помещений в москве 2211
аренда торговых помещений 2788
продажа коммерческой недвижимости 2814
общее число показов порядка 13 000 в мес. http://wordstat.yandex.ru/
Посмотрите как сейчас ведётся продвижение:
Запрос: купить коттедж варшавское 1 в Я
Ссылка: http://www.tretyakoff-realty.ru/catalog/country_realty/shosse/37/
Комент: по ссылке юзер видит сразу подборку отфильтрованных объектов.
Нужно то же.
С Вашей стороны:
- возможно, коррекция ключевых слов по тематике;
- прогноз по посещаемости со сроками;
- бюджет с коментариями (ссылки, программинг, работа по ведению);
Пишите в тендере, не в личку.
Я на связи голосом. Контакты в профайле.
Без конкретики не рассматриваются предложения.
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