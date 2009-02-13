ТОП-5 яндекса. Недвижимость.

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки270 просмотров
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Интересует ТОП-5 яндекса.

Сайт на битрикс, конкретный раздел (это каталог по Москве): http://www.tretyakoff-realty.ru/catalog/commerce_realty/moscow/

Запросы (цифры - количество показов по запросу):

купить офис 1163

купить склад 787

аренда под магазин 1689

помещение под офис 1507

снять офис москва 661

аренда помещений в москве 2211

аренда торговых помещений 2788

продажа коммерческой недвижимости 2814

общее число показов порядка 13 000 в мес. http://wordstat.yandex.ru/

Посмотрите как сейчас ведётся продвижение:

Запрос: купить коттедж варшавское 1 в Я

Ссылка: http://www.tretyakoff-realty.ru/catalog/country_realty/shosse/37/

Комент: по ссылке юзер видит сразу подборку отфильтрованных объектов.

Нужно то же.

С Вашей стороны:

- возможно, коррекция ключевых слов по тематике;

- прогноз по посещаемости со сроками;

- бюджет с коментариями (ссылки, программинг, работа по ведению);

Пишите в тендере, не в личку.

Я на связи голосом. Контакты в профайле.

Без конкретики не рассматриваются предложения.

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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