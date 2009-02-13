Создание проекты для sape

Требуются линк менеджеры для обмена ссылками. тип обмена – прямой, однолинк. тема – автострахование и около тематика, а так же парфюмерия и косметика оплата после предоставления и проверки отчета все условия обмена и оплаты в прикрепленном файле. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать лист анкоров для sape, по заданным ключевикам, с около ссылочным текстом.
У кого есть скриптик сделает за минуты. Необходимо 400-500 анкоров, желательно читаемые анкоры, есстественные.
Урл и желаемые ключевики скину в ЛС + в околоссылочном тексте должен присутствовать урл сайта.
Формат чтобы загрузить в сапу и не мучаться.
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