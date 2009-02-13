Создание проекты для sape

$5
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки203 просмотра
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Нужно создать лист анкоров для sape, по заданным ключевикам, с около ссылочным текстом.

У кого есть скриптик сделает за минуты. Необходимо 400-500 анкоров, желательно читаемые анкоры, есстественные.

Урл и желаемые ключевики скину в ЛС + в околоссылочном тексте должен присутствовать урл сайта.

Формат чтобы загрузить в сапу и не мучаться.

15 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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