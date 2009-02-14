Работа над интернет-магазином

Требуются линк менеджеры для обмена ссылками. тип обмена – прямой, однолинк. тема – автострахование и около тематика, а так же парфюмерия и косметика оплата после предоставления и проверки отчета все условия обмена и оплаты в прикрепленном файле. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатываю интернет-магазин бытовой техники, заказчик попросил найти человека, который будет им заниматься.
Основная задача на первое время - вести список сайтов-конкурентов, отсматривать эти сайты, подмечать с них фишки, которые могли бы пригодиться магазину и т.п.
Вторая задача - заполнение базы данных описаниями товаров (то бишь, контент-менеджмент).
В принципе, полностью удаленный вариант, наверное, возможен, но предпочтение отдается тем кандидатам, кто сможет периодически (скажем, 1-2 раза в неделю) появляться в офисе заказчика.
Общение с заказчиком будет вестись напрямую, т.е. я вас только представлю друг-другу.
На мой взгляд это неплохая работа для начинающего фрилансера. Серьезных навыков и большого опыта не требуется, все что нужно - ответственность, аккуратность и желание в это области работать.
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