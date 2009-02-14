Работа над интернет-магазином

Разрабатываю интернет-магазин бытовой техники, заказчик попросил найти человека, который будет им заниматься.

Основная задача на первое время - вести список сайтов-конкурентов, отсматривать эти сайты, подмечать с них фишки, которые могли бы пригодиться магазину и т.п.

Вторая задача - заполнение базы данных описаниями товаров (то бишь, контент-менеджмент).

В принципе, полностью удаленный вариант, наверное, возможен, но предпочтение отдается тем кандидатам, кто сможет периодически (скажем, 1-2 раза в неделю) появляться в офисе заказчика.

Общение с заказчиком будет вестись напрямую, т.е. я вас только представлю друг-другу.

На мой взгляд это неплохая работа для начинающего фрилансера. Серьезных навыков и большого опыта не требуется, все что нужно - ответственность, аккуратность и желание в это области работать.