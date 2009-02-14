Работа для специалиста по Google

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок231 просмотр
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Требуется ПОНИМАЮЩИЙ Google специалист. Нужно разместить КОНТЕКСТНУЮ рекламу сайта по максимальному количеству высокочастотных слов, чтобы реклама сайта показывалсась на максимально большом числе сайтов с минимальной ставкой. Оплата до 200 баксов в случае успешной настройки аккаунта. Тематик а- развлечения, тесты, женская аудитория.

15 лет назад
brutal
Россия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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