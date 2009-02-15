Требуется поднятие ТИЦа до 40 - 60 + Посещаемость

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок200 просмотров
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И так перейдем сразу к делу, у меня есть сайт с посещаемостью оклол 200 - 250 в день ТИЦ:0 PR:2, на сайте стоит Sape ! Мне требуется поднять ТИЦ до 40 - 60 + нужно поднять посещалку до 1100 - 1200 в день !

15 лет назад
ex-plosive
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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