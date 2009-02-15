Нужна раскрутка сайта

И так перейдем сразу к делу, у меня есть сайт с посещаемостью оклол 200 - 250 в день ТИЦ:0 PR:2, на сайте стоит Sape ! Мне требуется поднять ТИЦ до 40 - 60 + нужно ...
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Нужно понять pr сайта до 2 (начальный 0). Жду предложении и цены. сайт bukinfo.biz
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