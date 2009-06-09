Нужен логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок767 просмотров
#1$

Необходимо разработать логотип для сайта

понравившийся вариант будет оплачен сразу.

тематика -покер

предоставление информации для игроков в покер

Название: bestrb.com

подпись под лого:лучший rake back

в название сайта rb - это сокращение rake back

предполагаемые цвета: черный,желтый распологатся будет на белом фоне

16 лет назад
eurostarpoker
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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