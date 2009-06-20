Сделать простой, но хороший логотип тур.фирме

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен59 заявок697 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать логотип для тур фирмы.

описание: будет делаться редизайн и нужно сделать логотип.

срок: 10.06.2009 8.00 утра

бюджет: 130 (20$) грн

подробнее в аттаче

жду ваши предложения с работами. спасибо.

ася: 470-315-584

мыло: [email protected]

16 лет назад
Web-stream
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Толковый специалист, адекватный, быстро выполняет работу. Буду дальше сотрудничать.
Отличный заказчик, приятный в общении, нет задержек в оплате, всегда на связи, рад дальнейшему сотрудничеству в других проектах.

Заявки фрилансеров

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа [Закрыт, Обновление от 27.06]

    $250

    Уважаемые участники конкурса. К сожалению, ни один из вариантов, предложенных на конкурсе, не подошел нам. Поэтому мы вынуждены закрыть конкурс и перенести его на другую площадку. Отобраны три наилучших ...

    Логотипы и Знаки118 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сделать логотип

    $20

    Будет магазин в реале и интернет-магазин, где будут продаваться композиции из искуственных и живых цветов - типа таких http://www.florik.ru/, авторские работы и под заказ все что угодно Надо яркое название и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта

    $20

    Логотип для сайта Задача: переделать надпись на прикрепленном файле вместо "laptop4u.ru" на "SUSLIK" фразу "интернет магазин" оставить без изменений! Удачи!

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип

    Нужно сделать логотип из слово "Леонардо", будет использоваться для сети магазина корпусной мебели а также кухни! Укажите сроки и цену!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Необходимо разработать логотип для сайта и адаптацию для чб печати. понравившийся вариант будет оплачен сразу. тематика - магазин натуральных продуктов. продажа пищевых товаров и косметики на натуральной основе. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Иллюзион Видео

    $250

    Требуется создание логотипа и фирменного стиля для фирмы занимающейся торговлей DVD и CD дисками,с названием "Иллюзион Видео"

    Логотипы и Знаки82 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для myshit.com.ua

    Разработать несложный логотим для myshit.com.ua Треблования : - Что бы хорошо вписывалось. - Монохром, цвет - Запоминающийся По срокам ные спешу, ...

    Логотипы и Знаки63 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать логотип для сайта

    $250

    Здравствуйте! Необходимо создать логотип для развлекательного сайта. Лого должно быть легко читаемым, в зеленом цвете, в стиле веб 2.0 Более подробная информация после выбора исполнителя. Пожалуйста, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $10

    Отрисовать логотип в векторном виде в corel draw 11 (так что бы и для визиток подошёл и для буклетов) подобрав 2 оттенка потемнее немного, но не сильно ( рядом логотип с другими оттенками) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад