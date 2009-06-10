Разработка логотипа [Закрыт, Обновление от 27.06]

# 1 — $

Уважаемые участники конкурса.

К сожалению, ни один из вариантов, предложенных на конкурсе, не подошел нам.

Поэтому мы вынуждены закрыть конкурс и перенести его на другую площадку.

Отобраны три наилучших логотипа, которые мы рассматриваем на позицию победителя.

http://www.weblancer.net/files/projects/1202/120241/works/58876.png

http://www.weblancer.net/files/projects/1202/120241/works/60712.jpg

http://www.weblancer.net/files/projects/1202/120241/works/58917.jpg

Мы провели внутренний опрос, его результаты вы можете увидеть тут:

http://www.virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/research.cgi?mode=qresults&ac=1688

(сначала надо пройти опрос самостоятельно,только)

Ни один из представленных здесь логотипов не будет использоваться без согласования с его автором, а также без оплаты автору.

Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе.

Платежи, если не спишуться сами, как должны, выплатим руками в понедельник 29.06

С уважением