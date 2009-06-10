Всем привет! Есть студия с названием «FMBM» (абривиатура от For Musicians By Musicians). Как можно понять из названия, студия предоставляет различные услуги музыкантам: разработку сайтов, фотосессии, производство клипов и т.п. Мы ...
Разработка логотипа [Закрыт, Обновление от 27.06]
Уважаемые участники конкурса.
К сожалению, ни один из вариантов, предложенных на конкурсе, не подошел нам.
Поэтому мы вынуждены закрыть конкурс и перенести его на другую площадку.
Отобраны три наилучших логотипа, которые мы рассматриваем на позицию победителя.
http://www.weblancer.net/files/projects/1202/120241/works/58876.png
http://www.weblancer.net/files/projects/1202/120241/works/60712.jpg
http://www.weblancer.net/files/projects/1202/120241/works/58917.jpg
Мы провели внутренний опрос, его результаты вы можете увидеть тут:
http://www.virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/research.cgi?mode=qresults&ac=1688
(сначала надо пройти опрос самостоятельно,только)
Ни один из представленных здесь логотипов не будет использоваться без согласования с его автором, а также без оплаты автору.
Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе.
Платежи, если не спишуться сами, как должны, выплатим руками в понедельник 29.06
С уважением
Заявки фрилансеров
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