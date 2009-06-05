Логотип музыканта БАДа

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Нужен логотип БАД. БАД - это музыкальный проект артиста - молодого исполнителя. Логотип, который нам нужен - он будет его визитной карточкой, логотип будет на всех фото и видео с ним. Точных, конкретных рамок как оно должно выглядеть, нет.Тут уж дизайнеры должны приложить свой талант. Но, есть пожелание, чтобы логотип был для мачо - брутальным, мужским. Брутальность и секс. Артист себя ассоциирует с Майклом Карлеоне - "Крестный Отец".

Логотип, должен быть высококачественной работой.

Информация о проекте БАД: http://www.bud.pdj.ru/ , http://vkontakte.ru/club9470850

Нужна не только надпись имени различными вариантами, но и использование эмблемы, логотипа, разработанного Вами для нас.