Необходима разработка логотипа + уникальные иконки

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Здравствуйте,

Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно несколько новых иконок.

Сайт: www.transspirit.com.

Дизайн уже, в принципе, есть и он практически меня устраивает. Иконки и логотип должны быть разработаны в соответствии с уже имеющимся стилем и должны быть уникальными.

Выслушаю все ваши вопросы! От вас разумные предложения по оплате и срокам. Проект не срочный, но не более 3 недель на выполнение.

С уважением,

Любовь Харченко

Дополнение к ТЗ:

В общем, стиль должен быть деловой, но старинно-деловой (не современный, а под старину). Основная причина, по которой я создаю новые иконки и логотип конечно, потому что они были взяты из других всем известных источников, но мне внешне эти иконки нравятся, логотип нет. То есть нужно создать уникальные иконки, похожие на текущие (в стиле текущих), подходящие под название раздела по смыслу, но УНИКАЛЬНЫЕ! И логотип разработать соответствующий.

В рамках конкурса необходимо сделать логотип и одну иконку!

Всем спасибо за участие, все логотипы хорошие, но, к сожалению, пока что ни один из участников не "попал в точку", поэтому проект снова открыт. В случае, если вариантов больше не будет, буду выбирать двух наиболее подходящих: Maksak & Yan Sonya.

Всем спасибо за участие, все работы понравились, исполнители выбраны!