Необходима разработка логотипа + уникальные иконки

Здравствуйте,

Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно неколько новых иконок.

Сайт: www.transspirit.com.

Дизайн уже, в принципе, есть и он практически меня устраивает. Иконки и логотип должны быть разработаны в соответствии с уже имеющимся стилем и должны быть уникальными.

Выслушаю все ваши вопросы! От вас разумные предложения по оплате и срокам. Проект не срочный, но не более 3 недель на выполнение.

С уважением,

Любовь Харченко

P. S. Данный проект переносится в конкурсы, так как выбрать исполнителя очень сложно. Все желающие могут принять участие!