Здравствуйте, Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно несколько новых иконок. ...
Логотип флеш
Срочно для сайта spacecapital.ru Необходимо создать флеш логотип "земной шар и вокруг летает спутник" (+ сделать статичный логотип без анимации)
+ шапка где вокруг по небу, по млечному пути будут лететь слова
"Золотые страницы Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $30
Нужен логотип. Примерно 5 пробных макетов, из которых выберем тот, который следует потом довести до ума и считать его за утвержденный.Логотипы и Знаки77 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется отрисовать лаконичный,простой логотип для туристического клуба под названием "Волоцюга". Желательно воздержаться от изображения гор,солнца,отпечатков всяческих ног и рук-это банально. Большая просьба: НЕ шлите сразу (полу)готовые варианты,а то мне будет трудно ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте, Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно неколько новых иконок. ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Создание логотипа для магазина электроники: inomart.comЗавершен16 лет назад
Тематика логотипа: Интернет магазин одежды (возможно четото с вешалкой и стразами) Тематика буклета: Интернет магазин одежды (в светлых тонах) Сколько это стоит не представляют по этому создаю тендер.Завершен16 лет назад
Необходимо разработать логотип компании Ланкабель. Всё описание находится по ссылке: http://www.lankabel.ru/Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте нам необходимо разработать новый логотип компании! Название компании: Online Service Деятельность:иновационные интернет технологии и компьютерные технологии, разработка ПО. Пожелания: Так как название компании состоит из друх слов то использовать ...Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт16 лет назад
- $60
Логотип будет использоваться: в самом продукте, вебсайте, договорах и презентациях, фирменных бланках, визитках. Требования к логотипу: достаточно строгий, стильный, необычный, желательно отражающий название продукта, либо решение предоставляемое продуктом. Хочется, ...Завершен16 лет назад
Логотип сайта нарисовать http://shopswiss.ru/ размеры 170px на 52px и заодно fav.ico под логотип предлагайте что по чемЗакрыт16 лет назад