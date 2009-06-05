Логотип флеш

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок252 просмотра

Срочно для сайта spacecapital.ru Необходимо создать флеш логотип "земной шар и вокруг летает спутник" (+ сделать статичный логотип без анимации)

+ шапка где вокруг по небу, по млечному пути будут лететь слова

"Золотые страницы Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга"

16 лет назад
pvrspdk
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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