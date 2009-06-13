Логотип для туристической организации

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка832 просмотра
#1$

Требуется отрисовать лаконичный,простой логотип для туристического клуба под названием "Волоцюга".

Желательно воздержаться от изображения гор,солнца,отпечатков всяческих ног и рук-это банально.

Большая просьба: НЕ шлите сразу (полу)готовые варианты,а то мне будет трудно отказаться!.Схематический набросок вполне подойдёт.

Оплата в ВМЗ.

Спасибо за внимание.

16 лет назад
paganel
Гость 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
Отличные логотипы,гибкий подход к заказчику.Были предоставлены несколько вариантов,выбрать есть из чего! Рекомендую!
Рад был поработать.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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