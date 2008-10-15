paganel

Гость paganel

 
47 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение контентом интернет-магазина,поддержка

    ТОЛЬКО КИЕВ! Работа не в офисе (первое время), но мне нужно знать человека в лицо и иметь возможность с ним встретиться. Работа с контентом для интернет-магазина: заполнение каталога(фото+текст), при необходимости поиск недостающей информации.Например, я даю сайт ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложные баннеры.

    Ищется человек,владеющий фотошопом и чувством шрифта.Работа несложная-создание баннеров с горячими предложениями,акциями и тд.Формат-самое большое 800 на 200. Пока нечасто,но постоянно Пример то,что нужно 1)http://www.webtogs.co.uk/files/Keen_780px.jpg 2)http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/computer/tcg/netbooks_tcg._V262281728_.jpg 3)http://i.walmartimages.com/i/if/hmp/fusion/HP_Wk_29-30_POV_Static_a.jpg Пока это не фуллтайм,а скорее периодическая подработка.Оплата сдельная (ваши предложения). Спасибо.

    Баннеры56 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Drupal. Экспорт товаров в прайс-листы

    Нужно написать модуль экспорта товаров в прайс-листы типа ЯндексМаркет,price.ua и ещё пару украинских ресурсов.Друпал 5+Убекарт.Пожалуйста,ТОЛЬКО с опытом программирования под Друпал (он специфичен) Бюджет определяет программист,ТЗ вышлю дополнительно. Спасибо.

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для туристической организации

    $20

    Требуется отрисовать лаконичный,простой логотип для туристического клуба под названием "Волоцюга". Желательно воздержаться от изображения гор,солнца,отпечатков всяческих ног и рук-это банально. Большая просьба: НЕ шлите сразу (полу)готовые варианты,а то мне будет трудно отказаться!.Схематический набросок вполне подойдёт. Оплата в ВМЗ. Спасибо ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Логотип для туристической организации
Рад был поработать.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличные логотипы,гибкий подход к заказчику.Были предоставлены несколько вариантов,выбрать есть из чего! Рекомендую!
Ответный отзыв
QuienSabe
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Отрисовать лого в векторе по растровому исходнику
Четкая постановка задачи, оперативное решение проблем, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
Заказывал Даниилу отрисовку логотипа в векторе.Результатом более чем доволен,оперативно и профессионально+приятный в общении человек.Рекомендую!
Ответный отзыв