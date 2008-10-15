ТОЛЬКО КИЕВ! Работа не в офисе (первое время), но мне нужно знать человека в лицо и иметь возможность с ним встретиться. Работа с контентом для интернет-магазина: заполнение каталога(фото+текст), при необходимости поиск недостающей информации.Например, я даю сайт ...