ТОЛЬКО КИЕВ! Работа не в офисе (первое время), но мне нужно знать человека в лицо и иметь возможность с ним встретиться. Работа с контентом для интернет-магазина: заполнение каталога(фото+текст), при необходимости поиск недостающей информации.Например, я даю сайт ...
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищется человек,владеющий фотошопом и чувством шрифта.Работа несложная-создание баннеров с горячими предложениями,акциями и тд.Формат-самое большое 800 на 200. Пока нечасто,но постоянно Пример то,что нужно 1)http://www.webtogs.co.uk/files/Keen_780px.jpg 2)http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/computer/tcg/netbooks_tcg._V262281728_.jpg 3)http://i.walmartimages.com/i/if/hmp/fusion/HP_Wk_29-30_POV_Static_a.jpg Пока это не фуллтайм,а скорее периодическая подработка.Оплата сдельная (ваши предложения). Спасибо.Баннеры56 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать модуль экспорта товаров в прайс-листы типа ЯндексМаркет,price.ua и ещё пару украинских ресурсов.Друпал 5+Убекарт.Пожалуйста,ТОЛЬКО с опытом программирования под Друпал (он специфичен) Бюджет определяет программист,ТЗ вышлю дополнительно. Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется отрисовать лаконичный,простой логотип для туристического клуба под названием "Волоцюга". Желательно воздержаться от изображения гор,солнца,отпечатков всяческих ног и рук-это банально. Большая просьба: НЕ шлите сразу (полу)готовые варианты,а то мне будет трудно отказаться!.Схематический набросок вполне подойдёт. Оплата в ВМЗ. Спасибо ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть несложное лого в растре,его необходимо преобразовать в векторный формат для возможности печати в большом формате.Шрифт прилагается.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
нужно штук 15 иконок(кнопок) для магазина турснаряжения.Стиль-мультяшно-юморной.Размер примерно 20 на 20 пикселей.Нужен креатив!Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт17 лет назад