Здравствуйте, Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно несколько новых иконок. ...
Лого для студии, предоставляющей услуги музыкантам
Всем привет!
Есть студия с названием «FMBM» (абривиатура от For Musicians By Musicians). Как можно понять из названия, студия предоставляет различные услуги музыкантам: разработку сайтов, фотосессии, производство клипов и т.п.
Мы решили не делать единый логотип, а ставить на продукты разных по жанру исполнителей — разные логотипы (например делается сайт панк-группы — ставится лого в панк-стиле, делается обложка рок-группы — лого в рок-стиле и т.п.). По итогам конкурса мы хотим получить серию логотипов, соответствующих разным музыкальным стилям.
Что требуется от вас:
1. Выбрать (из всех существующих) наиболее близкий вам по духу стиль музыки — желательно не углубляться в течения, а оперировать в рамках легко различимых стилей: рок, панк, джаз, рок'н'ролл, мелалл, рэп и т.д.
2. Стилизовать надпись «FMBM» в выбранном стиле.
Требования к логотипам:
1. Никаких эмблем и знаков придумывать не надо. Работайте только с буквами — при этом можно, и порой даже нужно дорисовывать к ним элементы (пример для логотипов в матал-стиле: http://www.viceland.com/int/v15n11/htdocs/dark-lord-of-logos-302/1.gif ).
2. Не обязательно работать исключительно в векторе. То есть, если, например, вы хотите составить надпись FMBM из букв, вырезанных из газетных заголовков (что хорошо попадёт в стилистку панка), то не надо векторизировать клочки бумаги — вырежьте, отсканируйте и обработайте/отрисуйте их, пусть будут фотореалистичными (по сути, это уже техдизайн получится, но ничего страшного), единственное, что важно в этом случае — чтобы размер файла позволял напечатать лого при необходимости (файл не меньше 1000 px по большей стороне).
3. Не надо подходить к этому заданию, как к созданию полноценного логотипа. Да, пласитка, графика, типографика должны быть грамотными, но не надо придумывать уникальные, запоминающиеся образы и прочее.
Условия конкурса:
1. По завершении конкурса, мы купим ВСЕ логотипы, которые нам понравятся (естественно, один автор может предложить несколько).
2. Никаких доработок — или да, или нет. Основной критерий: попадание в музыкальный стиль (посмотрите логотипы групп, играющих в стиле, который вы выберите перед тем, как приступать к работе).
PS: С авторами купленных логотипов возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество.
Победитель конкурса
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