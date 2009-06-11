Создать логотип для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен86 заявок884 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо создать логотип для развлекательного сайта. Лого должно быть легко читаемым, в зеленом цвете, в стиле веб 2.0

Более подробная информация после выбора исполнителя.

Пожалуйста, пишите сразу сроки и стоимость. Спасибо :)

16 лет назад
Samovar_JR
Максим 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Heyheyheykids
Ольга 
66 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$200
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Самый лучший заказчик на свете!!!!Всем бы таких!

Заявки фрилансеров

Heyheyheykids
Ольга 
66 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лого для студии, предоставляющей услуги музыкантам

    $250

    Всем привет! Есть студия с названием «FMBM» (абривиатура от For Musicians By Musicians). Как можно понять из названия, студия предоставляет различные услуги музыкантам: разработку сайтов, фотосессии, производство клипов и т.п. Мы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходима разработка логотипа + уникальные иконки

    Здравствуйте, Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно несколько новых иконок. ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $10

    Отрисовать логотип в векторном виде в corel draw 11 (так что бы и для визиток подошёл и для буклетов) подобрав 2 оттенка потемнее немного, но не сильно ( рядом логотип с другими оттенками) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип музыканта БАДа

    $100

    Нужен логотип БАД. БАД - это музыкальный проект артиста - молодого исполнителя. Логотип, который нам нужен - он будет его визитной карточкой, логотип будет на всех фото и видео с ним. Точных, конкретных рамок как ...

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип флеш

    $10

    Срочно для сайта spacecapital.ru Необходимо создать флеш логотип "земной шар и вокруг летает спутник" (+ сделать статичный логотип без анимации) + шапка где вокруг по небу, по млечному пути будут лететь слова ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип

    $30

    Нужен логотип. Примерно 5 пробных макетов, из которых выберем тот, который следует потом довести до ума и считать его за утвержденный.

    Логотипы и Знаки77 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для туристической организации

    $20

    Требуется отрисовать лаконичный,простой логотип для туристического клуба под названием "Волоцюга". Желательно воздержаться от изображения гор,солнца,отпечатков всяческих ног и рук-это банально. Большая просьба: НЕ шлите сразу (полу)готовые варианты,а то мне будет трудно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходима разработка логотипа + уникальные иконки

    Здравствуйте, Компании по оказанию профессиональных переводческих услуг требуется разработка логотипа и уникальных иконок (все иконки, которые есть на сайте (около 10) + будет еще несколько новых разделов, а соответственно неколько новых иконок. ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад