Всем привет! Есть студия с названием «FMBM» (абривиатура от For Musicians By Musicians). Как можно понять из названия, студия предоставляет различные услуги музыкантам: разработку сайтов, фотосессии, производство клипов и т.п. Мы ...
Логотип игрового сервера
Нужно создать логотип сервера. Имя сервера oasis. Следовательно на тему оазиса. Сервер игры world of warcraft. Жду ваши предложения...
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