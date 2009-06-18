Нарисовать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен63 заявки2296 просмотров
#1$

Необходимо разработать логотип для сайта и адаптацию для чб печати.

понравившийся вариант будет оплачен сразу.

тематика - магазин натуральных продуктов.

продажа пищевых товаров и косметики на натуральной основе.

Название: iOrganic

подпись под лого: магазин натуральных продуктов

предполагаемые цвета: оранжевый, зеленый, серый.

возможно, будет принят вариант с другими цветами. Предлагайте варианты.

UPD!!! Господа, прошу прощения, название компании iOrganic

я пропустил буковку.

16 лет назад
kinzoid
49 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

pigass
Михаил 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Серьезный и пунктуальный исполнитель. всячески рекомендую!
Толковый заказчик, приятный в общении и обязательный. Доволен сотрудничеством, рекомендую.

Заявки фрилансеров

pigass
Михаил 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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