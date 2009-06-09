Логотип

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Закрыт25 заявок247 просмотров

Нужно сделать логотип из слово "Леонардо", будет использоваться для сети магазина корпусной мебели а также кухни!

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16 лет назад
maratka100
Марат 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

fixara
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

fixara
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад

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