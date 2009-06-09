Уважаемые участники конкурса. К сожалению, ни один из вариантов, предложенных на конкурсе, не подошел нам. Поэтому мы вынуждены закрыть конкурс и перенести его на другую площадку. Отобраны три наилучших ...
Создать лого для риэлторской компании
Необходимо создать лого для риэлторской компании, расположенной в Южной Флориде.
Название компании - Florida Dom - хотелось бы иметь название текстом, а букву D в слове Dom в виде дома, чтобы было понятно что это дом, но в то же время чтобы оно читалось как буква D. По-английски слова Dom не существует, поэтому нужна графическая подсказка.
Существует сайт - http://www.floridadom.com
Ждём ваших откликов.
Спасибо,
Александр
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