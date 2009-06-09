Создать лого для риэлторской компании

$100
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Закрыт98 заявок781 просмотр

Необходимо создать лого для риэлторской компании, расположенной в Южной Флориде.

Название компании - Florida Dom - хотелось бы иметь название текстом, а букву D в слове Dom в виде дома, чтобы было понятно что это дом, но в то же время чтобы оно читалось как буква D. По-английски слова Dom не существует, поэтому нужна графическая подсказка.

Существует сайт - http://www.floridadom.com

Ждём ваших откликов.

Спасибо,

Александр

16 лет назад
floridadom
Kronfeld Alexander 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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