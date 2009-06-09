Логотип компании, занимающейся свободным ПО/Linux

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт41 заявка376 просмотров

Создать льготип компании, занимающейся свободным софтом (opensource) /Linux- решениями.

Тремования:

- Читаемость

- Запоминаемость

- Отсутствие собственно Тукса

Подробности после выбора исполнителя.

Linux
16 лет назад
Relocator
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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