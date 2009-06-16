Логотип для магазина мобильных устройств

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен72 заявки840 просмотров

Дано:

1) Название компании и слоган

2) Общая концецпия

2) Примерная цветовая схема

Задача:

1) Сделать достойный логотип

Решение:

При выборе кандидата будем смотреть на портфолио и отзывы.

От вас ждем указания примерных сроков и стоимости работ.

Работа без предоплаты. Оплата через Яндекс.Деньги.

16 лет назад
ippolitov
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$80
3 дня
Отличный специалист. Никаких претензий. Выполнил работу полностью и в срок.
Хороший заказчик - четко и конкретно поставил задачу, в процессе сотрудничества не было бессмысленных капризов и придирок; всегда был на связи и не подгонял по срокам. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визитка + отрисовать логотип в векторе

    $40

    По приложенному образу логотипа перерисовать его в векторе - точное копирование не требуется (можно, например, стилизовать в рисунок от руки), но добавлять какие-либо элементы нельзя. Стрелку стилизовать не надо - должен быть узнаваем компьютерный курсор. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать логотип

    Нужно сделать логотип сайта, а также стиль сайта В дальнейшем нужен исполнитель на постоянные проекты Оставляйте здесь примеры по логотипам и дизайнам сайтов icq 428870242

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип компании, занимающейся свободным ПО/Linux

    $25

    Создать льготип компании, занимающейся свободным софтом (opensource) /Linux- решениями. Тремования: - Читаемость - Запоминаемость - Отсутствие собственно Тукса Подробности после выбора исполнителя.

    Linux
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать лого для риэлторской компании

    $100

    Необходимо создать лого для риэлторской компании, расположенной в Южной Флориде. Название компании - Florida Dom - хотелось бы иметь название текстом, а букву D в слове Dom в виде дома, чтобы было понятно что ...

    Логотипы и Знаки98 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сделать логотип

    $20

    Будет магазин в реале и интернет-магазин, где будут продаваться композиции из искуственных и живых цветов - типа таких http://www.florik.ru/, авторские работы и под заказ все что угодно Надо яркое название и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта

    $20

    Логотип для сайта Задача: переделать надпись на прикрепленном файле вместо "laptop4u.ru" на "SUSLIK" фразу "интернет магазин" оставить без изменений! Удачи!

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип

    Нужно сделать логотип из слово "Леонардо", будет использоваться для сети магазина корпусной мебели а также кухни! Укажите сроки и цену!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Необходимо разработать логотип для сайта и адаптацию для чб печати. понравившийся вариант будет оплачен сразу. тематика - магазин натуральных продуктов. продажа пищевых товаров и косметики на натуральной основе. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад