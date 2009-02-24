Баннер 468 на 60 (не флеш)

$50
БаннерыЗавершен51 заявка513 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайту игры нужен баннер, бюджет минимальный.

15 лет назад
raz2pli
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
DesD
28 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Несмотря на то, что это начинающий дизайнер, работать с ним легко. Сразу ухватил идею сайта. Грамотно расставил акценты в баннере . Удачно выбрана цветовая гамма. Частота и количество кадров подобраны оптимально. Не ставлю 10 баллов только потому, что есть еще куда расти. Всегда на связи, адекватно относится с пожеланиям заказчика, вносит исправления. Рекомендую.
Очень хороший работодатель.. Все обьяснил, заплатил, отвечал, был онлайн. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Создать флеш баннер для сайта

    Вот примерный сценарий флэшки состоящей из логотипа и баннера (файлы прилагаются): Для логотипа: его появление 1. Появление с увеличением фиолетовой окружности 2. Приближается звезда 3. Поднимается микрофон 4. Выезжает слева надпись "Алеко" 5. Включаются прожекторы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Флеш

    Нужно создать флеш баннер (страничку) и разместить в интернете.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-баннер. Срочно!

    ТЗ: Нужна Флэшка. Вешаться она будет сюда: shop-rubin.com.ua Вместо раздела Новинки. Размер: 837*180 Флэшка должна состоять из 4 блоков: 1. Ноутбуки Acer: http://shop-rubin.com.ua/index.php?categoryID=1205 2. Монитор: http://shop-rubin.com.ua/index.php?productID=23263 3. Снпч Colorway http://shop-rubin.com.ua/index.php?categoryID=1235 4.Colorway http://colorway.ua В первом блоке: Должно проплыть все 4 нетбука, без цены... Текст: "Лучший Нетбук по самой лучшей цене" Цену не писать Во ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется широкий спектр баннеров

    Требуется широкий спектр баннеров, во всех файловых форматах: стандартные анимационные и статичные баннеры в GIF или JPEG формате, флэш баннеры. Bсех размеров: небоскребы, полные баннеры, половина баннера, квадратные баннеры, кнопки и микро баннеры. Основное требование: ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен флеш баннер.

    Нужен хороший флеш баннер размером 468x60 . Примеры качества: http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=851199 http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=983780 http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=290182 http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=330601 Оплата по факту. Предлагайте цены, сроки. Связь по аське.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен баннер

    $5

    Нужен простой беннер 468x60 і 88х31 giff. В личку і в аську не писать!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад