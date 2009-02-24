Баннер 468 на 60 (не флеш)

Несмотря на то, что это начинающий дизайнер, работать с ним легко. Сразу ухватил идею сайта. Грамотно расставил акценты в баннере . Удачно выбрана цветовая гамма. Частота и количество кадров подобраны оптимально. Не ставлю 10 баллов только потому, что есть еще куда расти. Всегда на связи, адекватно относится с пожеланиям заказчика, вносит исправления. Рекомендую.