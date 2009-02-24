Flash-баннер. Срочно!

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ТЗ:

Нужна Флэшка. Вешаться она будет сюда: shop-rubin.com.ua

Вместо раздела Новинки.

Размер:

837*180

Флэшка должна состоять из 4 блоков:

1. Ноутбуки Acer:

http://shop-rubin.com.ua/index.php?categoryID=1205

2. Монитор:

http://shop-rubin.com.ua/index.php?productID=23263

3. Снпч Colorway

http://shop-rubin.com.ua/index.php?categoryID=1235

4.Colorway

http://colorway.ua

В первом блоке:

Должно проплыть все 4 нетбука, без цены...

Текст: "Лучший Нетбук по самой лучшей цене"

Цену не писать

Во втором блоке: (прикрепил исходник, там просто надо убрать "8 марта"

В третьем блоке:

Протянуть пару картинок снпч colorway:

Текст: "Экономия на печати"

В четвертом: (прикрепил исходник шапки) - взять идею оттуда.

Сделать нужно СРОЧНО!

15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Autres
Studio 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Исправлял все до мелочи, что требовалось! Оперативный и хороший человек! Советую всем с ним работать! Спасибо! Будем сотрудничать!
Артём отличный заказчик, таких ещё поискать надо! Энергичный, с ним не скучно было работать, подбадривал, целый день on-line, если были вопросы сразу же отвечал на них. Оплата была произведена сразу после отдачи работы. Будьте уверены, Артём отличный заказчик!
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