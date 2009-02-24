Flash-баннер. Срочно!

Артём отличный заказчик, таких ещё поискать надо! Энергичный, с ним не скучно было работать, подбадривал, целый день on-line, если были вопросы сразу же отвечал на них. Оплата была произведена сразу после отдачи работы. Будьте уверены, Артём отличный заказчик!