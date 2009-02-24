Создать флеш баннер для сайта

БаннерыЗавершен24 заявки372 просмотра
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Вот примерный сценарий флэшки состоящей из логотипа и баннера (файлы прилагаются):

Для логотипа: его появление

1. Появление с увеличением фиолетовой окружности

2. Приближается звезда

3. Поднимается микрофон

4. Выезжает слева надпись "Алеко"

5. Включаются прожекторы побокам.

6. Далее зацикленное мерцание звездочек над логотипом.

Придумать возможность разворачивающегося слогана "Праздник доступен каждому" над баннером, но не закрывая его. Например чтобы слоган разворачивался наподобие свернутой ленты, а потом гас. И оставался только на логотипе.

15 лет назад
JuliaBC
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
klaus_sv
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Терпеливый и исполнительный фрилансер,работу сделал раньше срока и с соблюдением всех рекомендаций.На связи во время выполнения постоянно. Рекомендую всем,кто ищет исполнение на 5+
Хорошо сработались. Задача поставлена чётко, минимальные корректировки, мнгновенная оплата
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