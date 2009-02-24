Создать флеш баннер для сайта

Нужно создать флеш баннер (страничку) и разместить в интернете.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот примерный сценарий флэшки состоящей из логотипа и баннера (файлы прилагаются):
Для логотипа: его появление
1. Появление с увеличением фиолетовой окружности
2. Приближается звезда
3. Поднимается микрофон
4. Выезжает слева надпись "Алеко"
5. Включаются прожекторы побокам.
6. Далее зацикленное мерцание звездочек над логотипом.
Придумать возможность разворачивающегося слогана "Праздник доступен каждому" над баннером, но не закрывая его. Например чтобы слоган разворачивался наподобие свернутой ленты, а потом гас. И оставался только на логотипе.
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