Создание баннеров для сайта

ТЗ: Нужна Флэшка. Вешаться она будет сюда: shop-rubin.com.ua Вместо раздела Новинки. Размер: 837*180 Флэшка должна состоять из 4 блоков: 1. Ноутбуки Acer: http://shop-rubin.com.ua/index.php?categoryID=1205 2. Монитор: http://shop-rubin.com.ua/index.php?productID=23263 3. Снпч Colorway http://shop-rubin.com.ua/index.php?categoryID=1235 4.Colorway http://colorway.ua В первом блоке: Должно проплыть все 4 нетбука, без цены... Текст: "Лучший Нетбук по самой лучшей цене" Цену не писать Во ...