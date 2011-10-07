На примере уже существующего логотипа, нарисовать новый с небольшими изменениями.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $35
Создание логотипа фотографа Техническое задание в приватЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Знаю точно, что хочу. Покажу на пальцах в ЛС. Надо это обрисовать, объединить, довести до ума и внести собственную творческую нотку. Горит.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Логотип для суши-бара. Подробное ТЗ в личные сообщения.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется создать монограмму из двух заглавных букв ЕК в круге Вектор Читабельно Элегантно На картинке пример. Да простят меня мастера, за использование их работ в качестве примера.Шрифты1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задание: есть сайт на Word Press, нужно установить и настроить group-office в разделе регистрации чего-то. Подробности в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Есть готовый сайт, нужно доработать пару разделов, сделать нужно быстро и качественно. Все ТЗ и макеты того, что нужно сделать вышлю по почте.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру. За основу взята структура и идея www.mk.ru ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно суть в сабже. Требуется поправить дизайн. Огромная просьба писать в скайп. Skype name: sodrujestvo.mdHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Уважаемые, талантливые, трудолюбивые, с Новым Годом! В очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Дано: Несколько тысячное сообщество людей которым предоставлено право на получение некоего спектра услуг. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Два баннера с разным сценарием, размером 200 на 120Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется анимированный баннер исполненный в четырех вариантах: 1. (ширина)200px на (высота)120px FLASH 2. (ширина)200px на (высота)120px GIF 3. (ширина)185px на (высота)255px FLASH 4. (ширина)185px на (высота)255px GIF ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Поправить ссылки в шапке форумаДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Дано: Фотография секиры в формате jpg и обрисовка оной в coreldrow Необходимо: Качественно обрисовать картинку в CorelDRAW из jpg, ИЛИ ДОРАБОТАТЬ уже обрисованную до удовлетворительного для дальнейшей работы состояния (чтоб ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад