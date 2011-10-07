Впервые не захотелось вносить никаких правок. Тарас настолько точно прочувствовал из описания, что именно нужно, что в результате проблема была лишь одна, как выбрать один логотип, когда каждый вариант по-своему бессовестно хорош. Очень порадовала скорость выполнения. Задание ГОРЕЛО, Тарас обещал ПОТУШИТЬ, я купилась и в результате счастлива безмерно. Признаюсь, смутило, что в сервисе всего год. Но теперь никаких сомнений, за выполнением подобных задач, только к Тарасу. Спасибо!