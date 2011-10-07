Obsession

Екатерина Obsession

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать в Corel простой логотип.
Спасибо большое за работу, с вами было очень легко работать! :-)
Молниеносно уловила суть, через короткий промежуток времени поделилась несколькими вариантами. Большая часть из которых были настолько хороши, что выбрать заняло больше времени, чем всё выполнение заказа. Настоятельно рекомендую, как талантливого, ответственного, приятного в общении исполнителя. Спасибо! Приду еще :)
Ответный отзыв
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа фотографа
Спасибо, Екатерина. Вы как всегда прекрасный заказчик. Приятно с вами работать. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Обратилась не в первый раз. Но в первый раз не знала, что именно хотела. Полностью доверилась чутью, вкусу и мастерству Тараса. Оправдал все ожидания. Созданный логотип полностью отражает направление в котором работаю, более того, соответствует моей натуре :) Скорость, качество и креативность на высоте. Идеальный исполнитель. Спасибо! Еще вернусь и не раз :)
Ответный отзыв
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Логотип для суши-бара
Спасибо Екатерине за чудесный заказ. Очень креативный и коммуникабельный заказчик. Приятно было работать, поэтому надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Впервые не захотелось вносить никаких правок. Тарас настолько точно прочувствовал из описания, что именно нужно, что в результате проблема была лишь одна, как выбрать один логотип, когда каждый вариант по-своему бессовестно хорош. Очень порадовала скорость выполнения. Задание ГОРЕЛО, Тарас обещал ПОТУШИТЬ, я купилась и в результате счастлива безмерно. Признаюсь, смутило, что в сервисе всего год. Но теперь никаких сомнений, за выполнением подобных задач, только к Тарасу. Спасибо!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
28 минут назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Монограмма из двух букв ЕК
Спасибо большое Екатерине за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую Екатерину как очень вежливого и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Такая редкость - исполнитель понимающий с полуслова, обладающий тонким художественным вкусом. Анна, вы для меня находка! Очень благодарна за быстрое исполнение и результат, превзошедший все мои ожидания. За день монограмма логотип была готова. Одна проблема, все предложенные варианты настолько хороши, что вопрос выбора теперь займет у меня уйму времени :) Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Flash Banner (приватно для Роман Тимур TSpell)
Я очень доволен сотрудничеством) Больше добавить нечего, все как всегда четко и ясно, и оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Наконец-то нашла мастера, способного воплотить мною желаемое в анимированно-флешевое! С Тимуром очень приятно работать. Цены не кусаются, а работа - любо дорого поглядеть. Работаем дальше! Всем рекомендую (только не занимайте надолго, мне он тоже нужен :))!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов