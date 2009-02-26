Статья об электронных сигаретах

Необходимо написать обзорную статью на тему электронных сигарет. В статье будет ссылка на рекламируемый сайт, продающий электронные сигареты. Статья будет размещена на семейном портале, соответственно упор должен быть сделан на то, что эти сигареты не вредят окружающим, в том числе детям и т.д. В то же время в статье не должно быть прямой рекламы электронных сигарет. Более подробно со ссылкой на материалы отвечу в личку.