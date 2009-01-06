Lariko

Лариса Степанова Lariko

 
50 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Профессиональная корректура, редактирование. Качественный копирайт, рерайт до уникальности.

Высшее филологическое. Стаж работы корректором - 19 лет, редактором - 7 лет.

Портфолио
Отзывы заказчиков
simonov_d
Дмитрий 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Корректура ежедельных русскоязычных заметок до А4
Я именно счастлив работать с Ларисой :) Счастья вам всем!
Адекватный заказчик, приятный в общении человек, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Рерайт 10 статей
Спасибо Ларисе за проделанную работу. Тексты сделаны прекрасно, интересно и раньше оговоренного срока :) Рекоммендую!
Продолжение сотрудничества с Викторией оказалось таким же приятным, как его начало. Виктория! С удовольствием буду участвовать в ваших дальнейших проектах, если вы не против.
Ответный отзыв
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$13
10 баллов
15 лет назад
Рерайт 7 статей
Отличная работа! Обязательно буду продолжать сотрудничество :)
Работать с Викторией - одно удовольствие. Задания четкие, сроки удобные для исполнителя, оплата мгновенная. Спасибо!
Ответный отзыв
pbashkatov
Павел 
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Статья об электронных сигаретах
Лариса прекрасно справилась с заданием. Выполнила его быстро, качественно и за разумную цену. Буду продолжать сотрудничество!
Павел - беспроблемный, грамотный, адекватный заказчик, о каких любой копирайтер может только мечтать. Спасибо, Павел, за сотрудничество (надеюсь, оно будет продолжено)!
Ответный отзыв
RoyalDesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Название для магазина
Лариса великолепно справилась с невероятно сложным заданием. Название для магазина получилось оригинальным, запоминающимся и на 100% подходящим! Рекомендую!
Господа фрилансеры! Если вам когда-нибудь посчастливится работать с Ланитой, вы получите истинное удовольствие и от общения, и от оплаты. Спасибо! Жаль, что шкала предусматривает лишь 10 баллов...
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
нет рейтинга