Профессиональная корректура, редактирование. Качественный копирайт, рерайт до уникальности.
Высшее филологическое. Стаж работы корректором - 19 лет, редактором - 7 лет.
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Портфолио
- Почему малыш плачет253 просмотра
- На природу с малышом217 просмотров
- Рерайт261 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Я именно счастлив работать с Ларисой :) Счастья вам всем!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, приятный в общении человек, быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Ларисе за проделанную работу. Тексты сделаны прекрасно, интересно и раньше оговоренного срока :) Рекоммендую!
Ответный отзыв
Продолжение сотрудничества с Викторией оказалось таким же приятным, как его начало. Виктория! С удовольствием буду участвовать в ваших дальнейших проектах, если вы не против.
$13
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа! Обязательно буду продолжать сотрудничество :)
Ответный отзыв
Работать с Викторией - одно удовольствие. Задания четкие, сроки удобные для исполнителя, оплата мгновенная. Спасибо!
$6
10 баллов
15 лет назад
Лариса прекрасно справилась с заданием. Выполнила его быстро, качественно и за разумную цену. Буду продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Павел - беспроблемный, грамотный, адекватный заказчик, о каких любой копирайтер может только мечтать. Спасибо, Павел, за сотрудничество (надеюсь, оно будет продолжено)!
$2
10 баллов
15 лет назад
Лариса великолепно справилась с невероятно сложным заданием. Название для магазина получилось оригинальным, запоминающимся и на 100% подходящим! Рекомендую!
Ответный отзыв
Господа фрилансеры! Если вам когда-нибудь посчастливится работать с Ланитой, вы получите истинное удовольствие и от общения, и от оплаты. Спасибо! Жаль, что шкала предусматривает лишь 10 баллов...
Копирайтинг
4 отзыва
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
нет рейтинга