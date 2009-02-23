Написание технических обзоров, тест-драйвы софта

КопирайтингЗакрыт10 заявок263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт специализированной тематики (программирование, видеостриминг, серверы потокового видео).

Требуется написание технических обзоров (тест-драйвов) специализированного ПО, окружения и.т.д, по этой теме.

Пример №1:

Существует несколько популярных поставщиков програмного обеспечения, пережимающего видео с одного формата в другой. 5 штук. Нужно описать каждый из них в отдельности, и далее сравнить по фичам и ценам, выявить плюсы и минусы.

Пример №2:

Существуют несколько хостеров, предлагающих описанные в ТЗ услуги, нужно составить их обзор.

Естественно, все это ПО сделано скорее всего не в РФ и технический писатель должен знать английский язык для того, чтобы составить нормальный обзор.

Если вопросов нет, жду предложений по цене в зависимости от объемов.

Если вопросы есть - прошу задавать в лс.

15 лет назад
atrunov
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт и рерайт текстов для сайта.

    Здравствуйте, нужно написать тексты для разных сайтов. Также тексты нужно писать под определёные поисковые слова. Обязательно наличие отзывов в сервисе и опыт работы (тематика - реклама, финансы, юриспруденция, строительство) Вопросы в аську можно задавать... Если обращаетесь в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подбор доменного имени

    Требуется подбор доменного имени для сайта. Доменное имя должно быть свободно в зоне .RU Тему скажу при личном общении.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание рецензий на кино

    На кинопортал требуются сотрудники на постоянной основе для написания рецензий на новинки кино. Оплата 1000символов =100р. Опыт написания рецензий желателен, но не обязателен. п.с. не пишите если не устраивают условия оплаты резюме присылайте на ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья для сайта

    $250

    Нужно срочно написать, а не скачать где нибудь в интернет), (в поисковиках такие же чтобы не находились) статьи.тематика это освящение.нужно все узнать по этой теме и оъяснить читателю под темы различные подробнее обговорим в ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание интересных новостей про авто.

    Требуется интересные новости про авто. Обьязательно фотографией к данной новости! Работу будете высылать в формате doc(можно заархив)! Документ должен включать в себя: 1) Качественная, большая фотография 2) Сама, интересная новость 3) Ссылка на источник данных 4) Тип ( рерайт, копирайт, перевод) Я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт+рерайт

    Нужны авторы могущие писать на одну из тем 1) Смартфоны 2) Ликбез. (Обращаю внимание. Именно ликбез) сразу указывайте минимальное количество подготовляемых статей в неделю. приоритет – большее количество статей. Если неукадываетесь в определенное Вами количество, расстаемся. Отговорки не принимаются. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Название для отеля

    Уважаемые фрилансеры, требуется придумать название для отеля **** на берегу моря. Здание выполнено в современном стиле, внутренняя отделка - классика. К сожаление бюджет проекта очень небольшой, как и срок исполнения, + отзыв... Заранее спасибо всем, кто откликнется! Жду ваших ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Отчет по игре, написанной на Java

    $30

    Есть сетевая игра крестики нолики написанная на Java(клиенты играют через сервер). От вас требуется написать подробный отчет о данной игре. Связи с разработчиком нет,поэтому вам придется разобраться самим(программа написана достаточно грамотно со смысловыми названиями ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад