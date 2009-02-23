Написание технических обзоров, тест-драйвы софта

Есть сайт специализированной тематики (программирование, видеостриминг, серверы потокового видео).

Требуется написание технических обзоров (тест-драйвов) специализированного ПО, окружения и.т.д, по этой теме.

Пример №1:

Существует несколько популярных поставщиков програмного обеспечения, пережимающего видео с одного формата в другой. 5 штук. Нужно описать каждый из них в отдельности, и далее сравнить по фичам и ценам, выявить плюсы и минусы.

Пример №2:

Существуют несколько хостеров, предлагающих описанные в ТЗ услуги, нужно составить их обзор.

Естественно, все это ПО сделано скорее всего не в РФ и технический писатель должен знать английский язык для того, чтобы составить нормальный обзор.

Если вопросов нет, жду предложений по цене в зависимости от объемов.

Если вопросы есть - прошу задавать в лс.