Название для отеля

КопирайтингЗавершен44 заявки1465 просмотров
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#1$

Уважаемые фрилансеры,

требуется придумать название для отеля **** на берегу моря. Здание выполнено в современном стиле, внутренняя отделка - классика.

К сожаление бюджет проекта очень небольшой, как и срок исполнения, + отзыв...

Заранее спасибо всем, кто откликнется!

Жду ваших предложений по стоимости и срокам....

15 лет назад
alex_serix
Alex 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
designer2582
Марина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
Из всех предложенных вариантов названий для отеля это были самые неординарные....спасибо...
Заявки фрилансеров
designer2582
Марина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
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