Написание интересных новостей про авто.

КопирайтингЗакрыт18 заявок351 просмотр
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Требуется интересные новости про авто. Обьязательно фотографией к данной новости!

Работу будете высылать в формате doc(можно заархив)!

Документ должен включать в себя:

1) Качественная, большая фотография

2) Сама, интересная новость

3) Ссылка на источник данных

4) Тип ( рерайт, копирайт, перевод)

Я приветствую КОПИРАЙТ !!!

Подробнее ICQ 380912568

15 лет назад
NosSergei
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Traveler
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
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