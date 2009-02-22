Копирайт+рерайт

Нужны авторы могущие писать на одну из тем

1) Смартфоны

2) Ликбез. (Обращаю внимание. Именно ликбез)

сразу указывайте минимальное количество подготовляемых статей в неделю.

приоритет – большее количество статей. Если неукадываетесь в определенное Вами количество, расстаемся. Отговорки не принимаются. За подробностями на [email protected]

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ. Это означает, что Вы не внимательны, либо не дочитали до конца. Авторы игнорируются. Мне не нужны невнимательные.