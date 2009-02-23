Написание рецензий на кино

Господа фрилансеры, мне требуется копирайтер / рерайтер для очень-очень продолжительного сотрудничества по теме написания статей для 4-х сайтов. www.kollegia.net www.sud-expertiza.ru www.ur-kollegia.ru www.expert-kollegia.ru Мои текущие копирайтеры / рерайтеры с данными обьемами к сожалению не справляются, поэтому я вынужден искать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На кинопортал требуются сотрудники на постоянной основе для написания рецензий на новинки кино. Оплата 1000символов =100р. Опыт написания рецензий желателен, но не обязателен.
п.с. не пишите если не устраивают условия оплаты
резюме присылайте на [email protected]
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