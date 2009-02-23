Написание рецензий на кино

На кинопортал требуются сотрудники на постоянной основе для написания рецензий на новинки кино. Оплата 1000символов =100р. Опыт написания рецензий желателен, но не обязателен.

п.с. не пишите если не устраивают условия оплаты

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