Приватный проект для Суворова Евгения (je-su)

$50
КопирайтингЗавершен4 заявки176 просмотров
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Копирайт/рерайт 10 статей по Apple

15 лет назад
warezey
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Спасибо Евгении за работу. Все сделано грамотно и в срок, очень приятно работать с таким человеком. Самые положительные отзывы и рекомендации.
Очень приятно работать с Алексеем. Четко ставит задачи, вовремя предоставляет оплату за услуги. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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