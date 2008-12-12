obuvkosmetic

Очень понравилось сотрудничество с Мариной. Особенно то что во время исполнения работы проявляет разумную инициативу и сообразительность, так что не приходиться все разжёвывать. Сотрудничаю с ней на постояноой основе уже 3 месяца, и настоятельно рекомендую её тем работодателям, кому требуется усидчивый, исполнительный и инициативный сотрудник