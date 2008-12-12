obuvkosmetic

Для иллюстрирование интернет-магазина пребуется специалист по содзанию рисунков и банеров
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для сети интернет магазинов нужен спец по созданию рекламных объявлений в яндексе. Просьба присылать предложения со своими расценкамиКопирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создание множества рекламных банеров для сети инт.магазинов. Просьба присылать предложение с реальными ценами. Работа постоянная. Сеть постоянно расширяетсяБаннеры59 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Создание логотипов для сети интернет магазиновЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужны рекламные банеры для сети интернет магазинов, рисунки, обработта иллюстраций...срочно...Баннеры39 заявокЗакрыт15 лет назад
Спец по наполнению интернет магазинов товарной продукцией..срочно..Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Наполнение интернет магазина товарной продукцией 0.1$-0.25$ позицияИнтернет-магазины25 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется модератор в сеть интернет магазинов, смысл работы в заполнении магазинов новыми товарамиИнтернет-магазины19 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
15 лет назад
Очень положительный человек и заказчик. Оплата произведена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Евгения, очень интерессный художник! Очень чутко улавливает суть задания, и делает замечетельные работы
$500
10 баллов
15 лет назад
С Алексеем очень приятно и легко работать. Человек всегда знает чего хочет. Интересные проекты, четкое Тз, оплата без задержек, постоянно на связи. Рекомендую Алексея, как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничество с Мариной. Особенно то что во время исполнения работы проявляет разумную инициативу и сообразительность, так что не приходиться все разжёвывать. Сотрудничаю с ней на постояноой основе уже 3 месяца, и настоятельно рекомендую её тем работодателям, кому требуется усидчивый, исполнительный и инициативный сотрудник
$10
10 баллов
15 лет назад
Алексей вежливый, ответственный заказчик. Ясно сформулировал задачу. САМ предложил и сразу ПЕРЕВЕЛ предоплату в полном объеме. Работать и общаться с таким человеком одно удовольствие.
Ответный отзыв
Ольга, это не только замечательный и очень ответсвенный исполнитель, но и профессионал высочайшего уровня, который отлично разбирается в своем деле. Спасибо за качественные тексты и профессиональные советы по маркетингу и рекламе. Буду сотрудничать только с Вами!