obuvkosmetic

Алексей Музылёв obuvkosmetic

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Создание логотипов для сети магазинов
Очень положительный человек и заказчик. Оплата произведена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Евгения, очень интерессный художник! Очень чутко улавливает суть задания, и делает замечетельные работы
Ответный отзыв
Martihon
Марина 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Котент менеджер
С Алексеем очень приятно и легко работать. Человек всегда знает чего хочет. Интересные проекты, четкое Тз, оплата без задержек, постоянно на связи. Рекомендую Алексея, как отличного заказчика!
Очень понравилось сотрудничество с Мариной. Особенно то что во время исполнения работы проявляет разумную инициативу и сообразительность, так что не приходиться все разжёвывать. Сотрудничаю с ней на постояноой основе уже 3 месяца, и настоятельно рекомендую её тем работодателям, кому требуется усидчивый, исполнительный и инициативный сотрудник
Ответный отзыв
olmi
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Создание рекл. текстов
Алексей вежливый, ответственный заказчик. Ясно сформулировал задачу. САМ предложил и сразу ПЕРЕВЕЛ предоплату в полном объеме. Работать и общаться с таким человеком одно удовольствие.
Ольга, это не только замечательный и очень ответсвенный исполнитель, но и профессионал высочайшего уровня, который отлично разбирается в своем деле. Спасибо за качественные тексты и профессиональные советы по маркетингу и рекламе. Буду сотрудничать только с Вами!
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